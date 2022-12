Annonsen fick USA att hånskratta åt Sverige

En läsare i Kanada, Pernilla Ahrnstedt från Vancouver, vill gärna tillföra ett internationellt perspektiv: Läste precis din artikel om annonser och reklamhistoria i Sverige. Både rolig och intressant. Inga av dessa annonser är svenska men apropå dina två exempel på annonser som aldrig skulle kunna användas igen så tycker jag att de här är skrämmande roliga!”.

Annonserna föreställer alltså läskdrickande bebisar... Texten till en av annonserna som är från 1955: “This young man is 11 months old — and he isn’t our youngest customer by any means!”.

Två andra läsare minns läskannonser i Sverige:

Karin Becker: "Tack för en intressant djupdykning i annonshistoria. Vill bara addera att Zingos slogan kom redan på 1960-talet, då löd den “Försvinnande god”. Minns det så väl, eftersom det kändes nytt och smaken verkligen var god".

Så här skriver Björn Gidö: ”Såg Zingo-annonsen – försvinnande god – var det inte så att reklamen från början var: ”Ett INGO – VINNANDE GOD”? Men när Ingo fått stryk ett par gånger av Floyd ändrade man till ”Zingo – Försvinnande God”. Någon som vet? Trevlig läsning – världen och värderingar ändras!”.