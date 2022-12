Dags att julna till och laga örti rätter!

Har ni haft en lugn december? Det har inte jag! Utöver skrivandet av språkluckan, flyttstök och julstök har jag haft full rulle i e-posten, då ert fantastiska läsarengagemang nått nya höjder. Även om jag inte hinner svara på allt läser jag alla era mejl, och traditionsenligt kommer här några av era reflektioner i lucka 24.

De smörrelaterade talesätt som jag skrev om i lucka 1 fick sällskap av fler. Maths skriver om en granne som lyckats sälja sitt hus till ett högt pris. ”Kommentaren från en av de brittiska damerna var: Yes, she has really landed her butt in butter.” Och Annelie minns en ”kolerisk ridlärare” som brukade ryta åt en tolvårig flicka, vars hållning på hästryggen han var missnöjd med: ”Sitt inte där som en smörklick på en het potatis!”