Microsofts uppköp stoppas

Microsoft har tidigare meddelat att man avser köpa upp spelbolaget för 69 miljarder dollar, motsvarande drygt 700 miljarder svenska kronor. Det skulle i så fall bli den största företagsaffären någonsin inom spelindustrin och en av de 30 största företagsaffärerna någonsin.

Microsoft, som bland annat ligger bakom spelkonsolen Xbox, skulle få rättigheterna till spel som Call of Duty och World of Warcraft liksom Overwatch. Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA har nu dock valt att blockera budet utifrån att det skulle ge ”mindre valmöjligheter för brittiska spelare under kommande år”.