Hett derby väntar – AIK mot Hammarby i cupen

Landslagets assisterande förbundskapten Peter Wettergren tog på sig förbundets täckjacka men skippade handskarna när han skötte lottningen i kvällskylan på Skytteholms IP i Solna.

– Det är fyra riktigt bra matcher, sedan ska det bli kul att se Djurgården mot Malmö och derbyt mellan AIK och Hammarby. Det är två matcher jag ska boka in mig på, säger Wettergren till C More.