Spindelmannens filmatiserade universum är en enda stor röra. Bara under 2000-talet har inte färre än tre olika spindelmän lanserats i tät följd. Nya skådespelare i alla roller och nya narrativa bågar har introducerats hela tre gånger på två decennier. Och det slutar inte där. Oredan kring vem som ”egentligen” är Spider-Man och vilket kanon som är det ”rätta” har också blivit en del av det officiella berättandet. I den senaste filmen ”Spider–Man: No way home” möter alla iterationer, genom diverse interdimensionella förvecklingar, varandra i en och samma film.

Även om det på ett plan är upplyftande att populärkulturen ägnar sig åt så stora mått av sofistikerat metaberättande är det rent underhållningsmässigt ett problem. Alla dessa invecklade narrativ är helt väldigt långt ifrån rak, rolig action.