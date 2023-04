Bruce Springsteen får en egen dag i hemstaten New Jersey. I helgen meddelade guvernören Phil Murphy att Springsteens födelsedag, 23 september, framöver officiellt ska benämnas som ”Bruce Springsteen day”.

”Han kommer alltid att bli ihågkommen som The Garden States (New Jerseys smeknamn, reds amn) röst, som signalerar att New Jersey-borna är 'born to run', skriver han på Twitter.