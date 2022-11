Hat och hot mot bibliotek efter sagostund

Efter att biblioteket i Olofström beslutat att ställa in sagostunden ”Drag story hour” och i stället genomföra den digitalt bestämde sig Malmö stadsbibliotek för att höja säkerheten runt sagostunden som hölls där. Varken före eller under dragshow-artisterna Lady Bustys och Miss Shameless sagostund i Malmö fanns dock någon hotbild men efteråt har personalen fått hatfyllda meddelanden via mejl och sociala medier, uppger Magasin K. Personalen fick också ta emot hot.

– Det är otroligt tråkigt. Men det är ett faktum att sådana här saker numera händer ibland, säger Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson till tidningen.