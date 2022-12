Halima föddes som nomad i Somalia, drabbades av inbördeskriget och hamnade i flyktingläger i Kenya för att slutligen flytta till Sverige. Som ålderstigen mormor berättar hon om sig och sin familj genom att låna ut rösten till Salad Hilowle, född i Mogadishu men uppvuxen i Gävle och verksam som konstnär och filmmakare i Stockholm. Resultatet är ”Halima om de sina”, en text- och fotoroman som griper tag i läsaren/betraktaren från första meningen.

Det faktum att Halima är fiktiv och hennes dagboksanteckningar uppdiktade av Hilowle är beside the point. Den erfarenhet som vävs in i de spridda småberättelserna är nog så äkta – minnen från det gamla hemlandet, poetiskt laddade betraktelser om livets gång och referenser till somalisk historiekultur (med kvinnliga hjältar som Arawelo och Hawo Tako) som få svenskar kan relatera till, med hjärtskärande inslag av tragedier, övergrepp och sorger i den svenska vardagen.