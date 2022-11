Oljepriset fortsätter nedåt

Ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja kretsar kring 87 dollar per fat, vilket kan jämföras med toppar nära 100 dollar per fat tidigare i november – i kölvattnet på besked om att oljekartellen Opec, Ryssland och andra ledande oljeproducenter beslutat om att gemensamt dra ned på oljeproduktionen med två miljoner fat per dag.

Prisfallet nu hänger bland annat ihop med nyheter om nya nedstängningar i Kina, vilket antas påverka efterfrågan på bränsle negativt.