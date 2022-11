Från sommar till vinter på en vecka

Efter en ovanligt mild höst där Småland så sent som i lördags den 12 november uppmätte 16,7 grader på flera håll, slår nu vädret om – och det rejält.

Under fredagen väntas temperaturen droppa till strax under det normala för årstiden i södra Sverige med minusgrader. Tillsammans med nederbörd som drar in från havet kan det bli riktigt besvärligt när regnet slår om till kraftiga snöfall.