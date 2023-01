Musik kan minska stress under tuffa tider

Att en stunds musiklyssnande kan göra sinnet lättare och få stressnivåerna att dala är det nog många som skriver under på. Och det verkar fungera även under tider som innebär stora stora psykologiska prövningar såsom covid-19-pandemin, enligt en studie som utförts av forskare vid University of Vienna i Österrike.

Under en period av strikt lockdown fick 711 personer i Österrike och Italien uppskatta sin stressnivå och sitt humör via en app på telefonen, fem gånger om dagen under en veckas tid.