Gatwick drar ned antalet flygningar i sommar

Gatwick planerar att dra ned antalet flygningar till högst 825 per dag i juli och 850 per dag i augusti. Det kan jämföras med 950 flygningar per dag före pandemin.

Nedskärningen kommer att fördelas proportionerligt utifrån hur många start- och landningsrättigheter ett flygbolag har och kommer att hanteras av bolaget ACL, enligt Gatwick.