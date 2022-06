”Rasera inte viktiga politiska institutioner”

Under de senaste två åren har svensk ekonomi gått igenom en mycket prövande tid. Det var i stort sett tack vare vårt finans­politiska ramverk som Sverige stod bättre rustat än många andra länder i samband med krisen. Den återhållsamma utgångs­punkten har under pandemin, men också under finans­krisen 2008, visat sig vara en förutsättning för att kunna klara statens finanser. Dessutom har det lämnat utrymme att satsa, just i stunder när ekonomin annars går på sparlåga.