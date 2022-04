SEB: Riksbanken höjer i juni

Riksbanken och Stefan Ingves väljer att höja styrräntan i juni. Den bedömningen gör nu storbanken SEB som gör en revidering gällande sin prognos.

Banken tror på ytterligare två höjningar under 2022 liksom ytterligare två under 2023 vilket gör att styrräntan bedöms ligga på 1,25 procent i mitten av nästa år. Bakgrunden är mer hökaktiga signaler från Riksbanken liksom en inflationsnivå som legat högre än väntat under inledningen av 2022, skriver banken i en marknadsanalys under morgonen.