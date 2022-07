George RR Martin covidsjuk – missar premiär

”Game of Thrones”-skaparen George RR Martin missar onsdagens premiär för HBO:s nya fantasyserie ”House of the Dragon” som han är medskapare och producent för, skriver Deadline. Detta efter att han bekräftats sjuk i covid-19.

Han har tidigare uttryckt oro för att smittas med sjukdomen men en talesperson från HBO hälsar att han under omständigheterna ändå mår bra. Antagligen fick den 73-årige författaren covid-19 under jättekonferensen Comic-Con som hölls i San Diego i helgen där över hundratusen människor samlades.