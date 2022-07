Intel lämnade svag rapport

Den amerikanska elektronikjätten Intel, stor tillverkare av mikroprocessorer och så kallade nätverkskort, lämnade en svagare rapport för andra kvartalet än väntat efter börsens stängning på torsdagen.

Vinsten per aktie stannade på 0:29 dollar per aktie och en omsättning på 15,3 miljarder dollar. Analytiker hade i snitt räknat med en justerad vinst per aktie på 0:69 dollar och en omsättning på 18 miljarder dollar för perioden, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.