Så få barn har inte fötts på 20 år

Barnafödandet minskade kraftigt i fjol, och inte sedan 2005 har det fötts så få barn i Sverige. Trenden ser även ut att fortsätta i år, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Under årets första tre månader föddes 1 700 färre barn än under första kvartalet i fjol. I 25 kommuner var antalet födslar det lägsta på hela 2000-talet. Senast det föddes så få barn under det första kvartalet var 2003, och då var befolkningen 1,6 miljoner invånare färre än i dag.