Svaret: Ofog ta med sin partner utan att fråga

Fråga: Jag närmar mig 30 och mina jämnåriga har mycket olika livsstilar. En del har barn och huslån, en del är fortfarande lika spontana som när vi var tonåringar.

Nyligen skulle jag träffa vänner ute och de dök upp med sina respektive i släptåg, vilket vi inte pratat om på förhand. Jag kände inte alla i sällskapet och det blev en annan sorts träff än vad jag hade tänkt. Även andra jag inte kände trillade in under tiden för att en i sällskapet sms:ade och bjöd in dem med kort varsel.