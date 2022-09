Kvinna begärs häktad efter barnmisshandel

Polisen fick in flera larm i måndags sedan filmklipp som uppgavs visa hur en kvinna misshandlade en flicka i treårsåldern började spridas i sociala medier. Kvinnan, som är i 20-årsåldern, identifierades och hon hämtades in till förhör under måndagskvällen. Hon anhölls senare.

En ytterligare kvinna som först anhölls i samband med den uppmärksammade misshandeln har släppts på fri fot. Misstanken mot henne kvarstår dock.