Bränder i Malmö – samband misstänks

Två bränder inträffade under natten till lördagen i Malmö. En fritidsgård och en bil sattes i brand under natten och polisen misstänker nu att det kan ha ett samband med bränderna som inträffade under natten till fredagen.

– Det lutar ju åt att bränderna kan ha ett samband. Det var åtta igår och hittills i natt har vi två, säger Andreas Hulting, vakthavande befäl vid polisregion Syd.