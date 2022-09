Beslut om åtal efter Skellefteåbrott på gång

– Det kommer att bli i slutet av september eller i början av oktober, säger åklagare Andreas Nyberg till TT.

Det var den 7 juli som en flicka under 15 år hittades svårt skadad i ett skogsområde i stadsdelen Morö Backe i Skellefteå. Dagen därefter gick polisen ut med information om att det fanns en misstänkt person under 15 år. Men under polisutredningens gång uppstod tvivel kring hans ålder. Frågan är mycket relevant, eftersom en person blir straffmyndig vid 15 års ålder.