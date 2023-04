En kväll för Börje: "Han hade älskat att vara här"

Under onsdagskvällen hålls galan ”En kväll för Börje” på Berns i Stockholm. Galan arrangeras av Börje Salmings ALS-stiftelse och syftet är framför allt att hylla Börje Salming och samla in pengar till stiftelsen, men även att sprida kunskap om vad som händer inom ALS-forskningen just nu och vad stiftelsen bidrar med.

– Det var det här som Börje ville, att vi skulle skapa en stiftelse, att vi skulle samla in pengar för att försöka hitta ett botemedel till den här hemska sjukdomen. Han skulle ha älskat att vara här, säger den förre hockeystjärnan Nicklas Lidström som sitter i stiftelsens styrelse.