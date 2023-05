Foo Fighters har ny trummis

När Foo Fighters trummis Taylor Hawkins gick bort i fjol sörjde en hel musikvärld. Nu har bandet, med Dave Grohl i spetsen, hittat en ny medlem som ska fylla den tomma platsen bakom trumsetet, skriver NME.

Nytillskottet heter Josh Freese och har tidigare spelat med Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Paramore och Devo. Ryktet om att han skulle bli den nya medlemmen i Foo Fighters cirkulerade redan, eftersom han hade ställt in planerade spelningar med The Offspring och Danny Elfman.