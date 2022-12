SöS går upp i stabsläge

Just nu är det många med Covid-19 som huvudbesvär som söker sig till akutmottagningarna i Stockholm och på tisdagsförmiddagen tvingades Södersjukhuset gå upp i stabsläge. 11 patienter med Covid-19 väntade på tisdagsförmiddagen på akutmottagningen.

Totalt tar akuten på Södersjukhuset just nu emot 103 patienter, en av dem har väntat i mer än 45 timmar och kom alltså in till sjukhuset under söndagen. 38 patienter ligger utspridda på akuten och väntar på att få läggas in på sjukhuset. Men för tillfället finns inga lediga vårdplatser.