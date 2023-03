Mjällbys mäktiga vändning – klart för kvartsfinal

Brommapojkarna skakade Djurgården och i Hällevik hade Sirius stakat ut vägen till kvartsfinalspelet.

Då kom vändningarna. Mest imponerande: Mjällby som gick från 0–2 till 3–2 och gruppseger.

– Vi skiter fullständigt i fall vi leder eller ligger under. Vi jobbar hela vägen in i kaklet, säger Alexander Johansson, en av målskyttarna, till C More.