40 miljarder försvann – svensk erkänner brott

Han i svart smoking och fluga. Hon i grön balklänning och glittrande ädelstenar. Likt ett kungapar vandrade Sebastian Greenwood och Dr. Ruja Ignatova genom publiken i Macau 2015.

Sebastian Greenwood stod på scenen framför en gigantisk skärm med orden ”The rise of the empire”. Kryptovalutan Onecoin skulle bli precis som bitcoin. Bara större – och bättre. Publiken jublade när de sålde in visionen om en glimrande framtid.