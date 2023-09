Grillad entrecôte med bearnaise, tomatsallad och pommes frites

Klockan var kvart över elva när jag träffade en vän för lunch på Sturehof för ett par år sedan. Jag beställde in en entrecôte med pommes, bearnaisesås och tomatsallad. Kniven bara gled genom det möra köttet som jag doppade i bearnaisesåsen. Jag skrek inombords av första tuggan. Otroligt gott.

Från ingenstans kom några kompisar förbi. Vi sköt ihop borden och beställde in mer vin. Plötsligt ringde den vän jag stämt middagsträff med samma kväll och sa att han bokat bord på Sturehof vid 18. Det är ju perfekt, tänkte jag och gjorde mig redo för en favorit i repris. Ovetande om att min andra entrecôte inte skulle bli dagens sista.

Helt oväntat kom Peter Harryson och Jan Malmsjö in, senare några av mina Grotesco-kollegor och därefter After shave-gänget som var i stan. De sistnämnda fick syn på några mäklare längre bort i lokalen. De hade visst uppträtt för den firman för 15 år sedan. Tillsammans skapade vi ett långbord som aldrig tog slut. Och jag beställde in min tredje entrecôte. Vi sjöng och umgicks och plötsligt var klockan två. Jag hade upplevt 15 timmar av livets goda.