Trump tvingas visa deklarationer för kongressen

Beskedet kom efter ett beslut i USA:s högsta domstol, The Supreme Court och ses som ett nederlag för Donald Trump. Hans skattedeklarationer är föremål för flera utredningar och expresidenten har under flera år försökt skydda sina deklarationer från insyn. Förra året beslutade högsta domstolen att Donald Trump måste lämna ut sina deklarationer till delstatsåklagare i New York.

Donald Trumps advokater har fört en utdragen kamp för att han inte ska behöva lämna ut sina deklarationer. Ett tidigare domslut i lägre instans överklagades till högsta domstolen. Utskottet i representanthuset begärde ut dokumenten från amerikanska skattemyndigheten IRS redan 2019, men myndigheten sade först nej till begäran. Frågan har sedan dess hanterats av flera rättsliga instanser fram till högsta domstolens besked på tisdagen.