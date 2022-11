Klassiska formatet finner något annat

Wes Andersons filmer är fulla av skyltar, biljetter och bokomslag. Alla omsorgsfullt formgivna och för den aktuella filmen i tidstypisk design. Men vem står bakom dessa trycksaker? I typsnittstillverkaren Monotypes podcast intervjuas Annie Atkins om sitt arbete med att designa grafisk rekvisita. Det är lätt att få trycksakerna att se verklighetstrogna ut, säger hon. Svårigheten ligger i att få dem att verka autentiska.

