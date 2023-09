Förödelse efter regnet: ”Väldigt tungt just nu”

SALA/VÄSTERÅS Mittemot stadshuset i Västerås samlas folk för att titta på Svartån. De filmar, fotar och skrattar när floden rinner våldsamt förbi.

Under en kort period under lördagen föll så pass mycket regn att ån, som normalt inte är så stark, riskerade att dra ned hus, sommarstugor och bilar med sig. Bråte och nedfallna träd pressades under broarna i staden och gjorde så att gator och torg fylldes med vatten. Nu, under söndagen, verkar läget vara bättre. Tre personer som står och tittar ner i det brunsvarta vattnet säger att man inte sett något liknande.