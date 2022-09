Tar priset som dyraste tv-serien någonsin

Game of Thrones

Foto: Alamy Stock Photo

Den fiktiva serien ”Game of Thrones” hade premiär på HBO 2011 och bygger på George R R Martins novellserie.

Under seriens första säsonger hade produktionen en budget på 6 miljoner per avsnitt, med en total budget på 60 miljoner dollar för en hel säsong.

Efter att serien ökat i popularitet ökade också budgeten. Till seriens sista, den åttonde i ordningen, hade budgeten stigit till 15 miljoner per avsnitt och en total prislapp på 150 miljoner.

Under augusti 2022 lanserade HBO tv-serien ”House of the Dragon”, en föregångare till ”Game of Thrones”. Där landade budgeten per avsnitt på strax under 20 miljoner dollar och en total kostnad på drygt 200 miljoner dollar.