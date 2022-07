Hård migrationspolitik enar brittiska rivaler

– Storbritanniens gränser kommer att skyddas under mitt ledarskap, säger utrikesminister Liz Truss i en intervju med The Mail on Sunday.

Hennes plan är att utvidga den avgående premiärministern Boris Johnsons kontroversiella uppgörelse om att flytta asylsökande till Rwanda. Syftet är att avskräcka migranter från att ta sig till Storbritannien över Engelska kanalen.