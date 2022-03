Nya beskedet: Ryssland ska backa från Kiev

Under helgen kom rapporter om att Ukrainas försvarsstyrkor krigat framgångsrikt i landets norra delar i närheten av Kiev och tagit tillbaka mark i kring orter som Charkiv, Irpin, Sumy och Hostomel, där en betydelsefull flygplats finns.

Den amerikanska tankesmedjan ISW (Institute for the Study of War) konstaterar ändå att de ryska styrkorna inte övergett sin målsättning att omringa och inta Kiev – trots Kremls påståenden om att man nu mer ska koncentrera sin stridskraft till östra Ukraina.