Den som inte är insatt i Oklahomas tidiga 1900-talshistoria blir nog lite förbryllad av ”journalfilmerna” i början av ”Killers of the flower moon”. Amerikansk ursprungsbefolkning i skräddarsydda kostymer och traditionella yllesjalar körs runt i dyra bilar av vita chaufförer. Propert klädda urfolksungdomar övar bågskytte i universitetsmiljö. Är det färgblind rollbesättning; en woke version av hur USA hade kunnat se ut? Nej, det handlar om osagerna, som under en period var ”världens rikaste folk per capita”, efter att man hittat olja på mark som de ägde. Och därför blev de också ett av världens mest utsatta.

Filmrättigheterna till David Granns bästsäljare om denna tragiska true crime-historia – som på svenska har undertiteln ”Olja, pengar, mord och FBI:s födelse” – klubbades för en rekordsumma. Det är inte konstigt, händelserna har trots sina dramatiska kvaliteter knappt skildrats på film tidigare. Att det är Martin Scorsese som regisserar känns logiskt: Berättelsen om brutalitet och kärlek, tillit och svek – och vi pratar svek på en nivå värdig en Shakespeare-pjäs – utspelar sig i en klangemenskap besläktad med de maffiamiljöer som den 80-åriga legendaren gärna återkommer till.