Vem bestämmer över AI-utvecklingen nu?

Om du sätter dig i en bil i norra delen av Silicon Valley och kör söderut är du ute ur den ungefär två timmar senare. Större än så är det inte. Denna begränsade yta är hem till många av världens största företag, och mittpunkten för den viktigaste mjukvaruutvecklingen i världen.

Ingen teknik har fler ögon på sig just nu än AI. Efter att Open AI släppte Chat GPT för drygt ett år sedan har en flodvåg av nya företag och initiativ inom området uppkommit. Just nu går omkring hälften av alla investeringar i hela världen inom AI till just till Silicon Valley. Runt 118 miljarder kronor har strömmat in till området, bara i årets första kvartal.