Underbart matnördigt i pånyttfödda Bangkok

Men några månader innan pandemin iscensatte restaurangens delägare en kupp i vilken Gaggan blev utmanövrerad. Planen var att fortsätta driva restaurangen med Gaggans personal. Men hans så kallade ”kitchen rebels” var mer lojala än vad kuppmakarna hade räknat med och sa upp sig, varpå stjärnkrogen hastigt bommade igen.

Gaggan Anand, en av Sydostasiens mest kända krögare, har gjort comeback i Bangkok under hösten. Foto: Henrik Korpi

Sedan dess har Gaggan Anand bott i New York, men i september var han tillbaka i Bangkok och öppnade en intimare version av Gaggan, med 14 stolar runt ett öppet kök.

– Bangkok drog mig tillbaka, stan har den dragningskraften. Plus att mina barn bor här förstås, säger Gaggan Anand och berättar att han under åren i USA kom till insikt med vad som är viktigt i livet: kärlek och pengar. Däremot är han inte längre intresserad av Michelinstjärnor, utmärkelser eller sina egna signaturrätter. Klassiker som ”det exploderande yoghurtägget” och ”Lick it up” (i vilken gäster måste slicka i sig en mango- och tamarindpuré medan Kisslåten ”Lick it up” dånar i högtalarna) har han lagat för sista gången.

– Fast min mat kommer alltid att vara som Queens ’Bohemian Rhapsody’. Den är opera, tragisk, känslosam, högljudd, provocerande, smakrik och kul. Och du kan inte hitta den någon annanstans!