Efter nakenbilderna – teaterpublik kan få mobiler inlåsta

Teaterpubliken i London kan tvingas låsa in mobilerna under pågående föreställning. Den slutsatsen drar experter efter att smygtagna nakenbilder på en skådespelare publicerats av Mailonline, skriver The Guardian.

I pjäsen ”A little life”, som baseras på Hanya Yanagiharas bästsäljare, förekommer en scen där skådespelaren James Norton (”Little women”) är naken. Trots att teatern i West End tydligt markerat att det inte var tillåtet att fotografera eller filma togs nakenbilder som sedan hamnade i tidningen.