“Mord, självmord, pedofili, porr, olyckor, kannibalism”.

För The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) berättar Luis, en colombiansk 28-årig student med fingerat namn, om den typen av innehåll som han behöver titta på som en del av sitt jobb. Luis är en så kallad moderator för Tiktok och granskar innehåll som laddats upp på tjänsten. Flera som TBIJ talat med beskriver att arbetet gett dem mardrömmar och psykiska problem. För att uppnå målen som satts behöver moderatorerna titta på mellan 900-1000 videor – per dag. Betalningen för detta är runt 2 800 kronor i månaden, bara strax över den colombianska minimilönen.