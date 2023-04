Börsen ser ut att öppna på plus

I Asien är det mest uppåt på börserna i Japan och Korea, men i Kina lyser det rött. I USA steg börserna svagt på måndagen.

Under veckan som kommer är det mycket fokus på inflation. Under tisdagen kommer nya siffror från Norge och Danmark, och under onsdagen kommer KPI-siffror från USA. Under torsdagen kommer också inflationssiffror från USA, och producentprisindex från USA.