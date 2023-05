Under de senaste tre åren har vi sett flera tecken på den amerikanska demokratins sårbarhet. Samtidigt har vi bevittnat hur fungerande institutioner och ett antal principfasta individer har förhindrat manipulering av resultatet i presidentvalet 2020. Demokratin i USA har inte imploderat, men enligt många forskare och politiska analytiker är den just nu under stark belägring. Extrem polarisering i samhällsdebatten, utbredd misstro mot myndigheter, politikerförakt samt politisering av rättsväsendet och valprocessen är några faktorer som ofta nämns i sammanhanget.