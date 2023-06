Jag vill egentligen inte behöva skriva denna recension just nu. Varenda cell i min kropp skriker efter att få fortsätta spela ”Diablo 4”. Som rökaren som behöver sin cigg behöver jag just nu se ännu några timmar av mitt liv spolas bort som om det bara gått några minuter. Om det betyder att spelet är bra? Jag tror det. Men det är också så att den här titeln blivit inympad i mig under barndomen. Det gör det svårt att separera bra från beroendeframkallande.

Det förstår spelskaparna Blizzard. Precis som alla McDonalds ”Happy meal” har skapat positiva associationer för generationer av barn kring det gula M:et, har ”Diablo” tagit ett grepp om många medelålders spelare på ett sätt som är svårt för utomstående att greppa. Det är därför man dagarna innan spelet släpptes kunde fylla Stockholms tunnelbana med en enkel hälsning. ”Välkommen till helvetet”. Vi fattar precis.