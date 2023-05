George Michael invald i rockens Hall of Fame

Även Sheryl Crow, Chaka Khan, The Spinners och Rage Against The Machine har valts in, framröstade av en jury som består av omkring 1 000 olika personer inom musikindustrin.

För att komma ifråga för inval i Hall of fame måste det ha gått 25 år sedan artisten släppte sitt första album och så är fallet för Missy Elliott. Hennes debutskiva ”Supa dupa fly” kom 1997. Hon väljs in på första försöket.