Allt fler varslas om uppsägning

Sakta har arbetslösheten stigit under hösten. Under november tillkom ytterligare cirka 5 000, netto, för att nå närmare 339 000 inskriva arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar i slutet av månaden. Det motsvarar 6,5 procent av arbetskraften, en siffra som bedöms öka måttligt kommande år, till 6,6 procent, enligt myndighetens prognos som presenterades under onsdagen.

Jämfört med november i fjol är 8 000 fler arbetslösa i dag.