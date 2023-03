USA-rapport: Svensk forskning hjälper Kina

Flera svenska universitet har samarbetat med Kina inom en teknik som kan användas till framtida vapen. SvD har tidigare i en serie artiklar granskat samarbeten mellan Kinas militärforskare och svenska lärosäten. De nya uppgifterna kommer från USA i en rapport från Casi, China Aerospace Studies Institute. Institutet är ett expertorgan inom amerikanska flygvapnet under USA:s försvarsdepartement.

Den nya Casi-rapporten – ”Hypersonic Research Collaboration between Sweden and People’s Republic of China” – släpptes i går. Den handlar om det svensk-kinesiska samarbetet inom det hypersoniska forskningsområdet, som enligt experter nästan är uteslutande av militärt intresse.