I julveckan publicerade DN en debattartikel som gick till storms mot ”anglifieringen av svenskan”. Dagstidningstraditionen är att åsiktsyttringar kallas ”debattinlägg” om författaren är en kändis, medan Vanligt Fôlk vackert får vädra sin mening under rubriken ”insändare”, och just för att visa att det inte är vem som helst som tycker till så brukar den förra kategorin åtföljas av yrkestitel. Så var inte fallet här, men skribenten, som jag aldrig hade hört talas om, visade sig vara just skribent. Till yrket, alltså.