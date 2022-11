Kvinna knivhöggs i halsen – 14 års fängelse

Straffet blir 14 års fängelse för den man som i maj bröt sig in hos en kvinna i Skanör och knivhögg henne i halsen. Mannen, som döms för mordförsök, ska också betala mer än en kvarts miljon kronor i skadestånd till kvinnan.

De hade tidigare haft en relation, som under rättegången beskrivits som turbulent, men gick skilda vägar 2021. De träffades kvällen före mordförsöket och bråk uppstod. Kvinnan begav sig sedan hem, men under natten krossade mannen en altanruta och tog sig in. Hon blev först knivhuggen inomhus, men lyckades ta sig ut. Mannen gav sig sedan på henne ytterligare en gång.