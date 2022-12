Förhoppning om att återstarta a-kassans system

Enligt Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, går arbetet framåt enligt plan. I dagsläget pågår en noggrann säkerhetskontroll innan systemen återigen kan startas.

– Det jobbiga är att det in i det sista är det väldigt svårt att säga någon exakt tidpunkt. Vårt mål och förhoppning är att det ska gå att öppna någon gång under dagen, men det går inte att chansa. Säkerhetskontrollen måste slutföras och nu ser det ut som att man kommer att kunna göra den under dagen, säger Tomas Eriksson.