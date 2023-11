Politiskt manifest i fjorton punkter

Under 1990-talets andra hälft var nordirländska David Holmes en både internationellt eftertraktad och inspirerande dj som med imponerande fingertoppskänsla upptäckte och etablerade sina egna rare grooves. I synnerhet är det alldeles för få som vet hur instrumental Holmes var i återupptäckten av Sixto Rodriguezs ”Sugar Man” som ledde fram till Malik Bendjellouls Oscar-belönade film i ämnet.

Holmes producerade egen musik och debuterade 1995 med albumet ”This film’s crap, let’s slash the seats”, han ledde ett kortlivat band med det utmärkta namnet The Free Association och gjorde mängder av remixar till artister relaterade till – oftast – den under 1990-talet så inflytelserika London-etiketten Heavenly och deras klubb The Heavenly Social samt Andrew Weatheralls Sabresonic.