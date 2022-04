Konstnärsparet och regissörsduon Joana Hadjithomas och Khalil Joreige, båda födda 1969 i Beirut, har jobbat parallellt med undersökande samtidskonst och filmproduktion sedan 90-talet. De växte upp under inbördeskriget, något som inte sällan ekar i deras verk. 2008 peakade deras filmskaparkarriär när hybridfilmen ”I want to see” visades i det officiella programmet i Cannes. I den kör en chaufför, spelad av den libanesiske skådespelaren Rabih Mroue – som även dyker upp i den här filmen – runt den franska stjärnan Catherine Deneuve i Libanon. Landet var då återigen krigshärjat efter konflikten med Israel sommaren 2006.

”Memory box” bygger på Joana Hadjithomas egen brevväxling med en väninna på 80-talet. Kompisen flyttade till Frankrike och Hadjithomas blev kvar i krigets Beirut. När de tog upp kontakten 25 år senare lämnade de tillbaka allt som de hade skickat till varandra; blandband, brev, fotografier.