Pittsburgh drar ifrån efter storseger

Rangers fick publiken i PPG Paints Arena att tystna två minuter in i matchen, när Alexis Lafrenière gav New York-laget ledningen för första och sista gången under matchen.

För därefter bjöd Pittsburgh de 18 392 personerna i publiken en hel del att jubla över. Sidney Crosby kvitterade och var därefter inblandad i de följande två Pittsburghmålen som framspelare.